Hudba, cirkus i malba v ulicích

I druhý den festivalu pouličního umění Buskers Fest vnese do centra města spoustu zábavy. V úzrtá 18. června v 18 h na Piaristickém náměstí vystoupí street cirkus z Portugalska Dani. Koncerty můžete navštívit například v klubu Hostel, kde v 17.30 h vystoupí Petr Hubík a Jakub Vančura – Music, v 19 hodin je vystřídá českobudějovická kapela McBerds a po ní ve 20.30 h vystoupí Láďa Latka trio. Program bude i na náměstí Přemysla Otakara II. Například ve 20.30 h se zde představí s pouličním cirkusem seskupení The Wildes z Rakouska a s malbou ZUŠ Bohuslava Jeremiáše. Vstupné do klobouku.