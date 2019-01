Až do 19. ledna můžete navštívit ve výstavní síni českobudějovické radnice výstavu nerealizovaných projektů Milana Bindera, Daniela Kováře a Marty Vaverkové s názvem Historická odhalení, co tu mohlo být a není aneb Nerealizované projekty Českých Budějovic. Dozvíte se, jak by mohlo vypadat naše město, kdyby některé projekty nebyly na(ne)štěstí smeteny ze stolu. Přijít můžete od 9 do 16 hodin. Vstupné zdarma.