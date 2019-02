Do 28. února od pondělí do pátku od 8.30 do 18 h, neděle od 9 do 12 h.



České Budějovice – Ještě stále, až do konce měsíce, najdete v Jihočeské vědecké knihovně na Lidické třídě v 1. patře výstavu Goethe a jihočeská šlechta z archiválií Státního okresního archivu v Třeboni. Prohlédnete si ji zdarma. Otevřeno je od pondělí do pátku od 8.30 do 18 h, neděle od 9 do 12 h.