Jihočeské zemědělské muzeum zahajuje sezonu

Jihočeské zemědělské muzeum v Netěchovicích u Týna nad Vltavou zahajuje ve středu 1. května letošní sezonu. Otevřeno bude od 10.oo do 18.oo hodin. Děti mají v den zahájení vstup zdarma.

Na co se můžete těšit? Čekají na vás interaktviní expozice, kde si budete moci vyzkoušet, jak se kdysi mlátilo obilí cepem, semlít si mouku na kamenném mlýnku, sednout si ke kolovrátku a upříst nit, budete moci vidět práci na tkalcovském stavu. Neměli byste minout ani minifarmu, která se přestěhovala do nových prostor a k vidění zde je hodně nových zvířátek. Letošní mláďata si můžete pohladit. Na děti pak bude čekat oblíbené Traktor TAXI, Agrohopsárium a šlapací i velké traktory. V plánu je také pečení chleba a dalších dobrot v chlebové peci na dvoře muzea. Nebude-li pršet, upečem.