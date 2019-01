V oddělení periodik Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích na Lidické třídě můžete vidět výstavu pořádanou k výročí 130 let od narození Josefa Lady. Přiblížit si známého českého malíře, ilustrátora, scénografa a spisovatele můžete až do konce ledna. V pátek 1. 12. můžete expozici Josef Lada navštívit od 8.30 do 18 hodin.