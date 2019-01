České Budějovice – Ve středu 9. ledna začíná putovní výstava Jsem pěstoun v rámci projektu Hledáme rodiče. Seznámí vás prostřednictvím fotografií s konkrétními pěstouny a s tím, co pro ně pěstounství znamená. Dozvíte se, jak pěstounská péče ovlivňuje jejich život. Vernisáž se koná ve středu 9. ledna v 15.30 h v přízemí hlavní budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje. Potrvá do 25. ledna. Pondělí a středy přijďte od 8 do 17 h, úterý, čtvrtky a pátky od 8 do 14 h.