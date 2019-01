Kostel Husův sbor vyzdobil František Bílek



České Budějovice - Kostel Husův sbor Církve československé husitské je určen k bohoslužbám, ale i pro kulturní účely, proto je zde výborná akustika. Pravidelně se zde konají koncerty. Husův sbor, který má dokonce topení, zdobí sochy Františka Bílka znázorňující Mistra Jana Husa, Petra Chelčického, Ježíše Krista, od Františka Bílka je i ostatní výzdoba jako svícen na stůl Páně nebo obrazy. Kostel lze navštívit v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu od 8 do 12 h, ve stejné době je v úterý, středu a pátek otevřeno i kolumbárium. Ve středu můžete prostor kostela a kolumbária vidět od 13 do 17 h. V neděli od 10 do 11.15 h se konají bohoslužby.