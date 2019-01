Lyžování v Dubičném

Dubičné - Když nasněží, můžete sjezdovat i v okrese České Budějovice, a to na Dlouhém Vrchu v Dubičném, kde jsou od roku 2005 v provozu dva lyžařské vleky, jeden o délce 345 m a převýšením 62 m, druhý určený pro děti dlouhý 71 m s převýšením 14 m. Malý vlek jezdí dopoledne 9 do 13 h za 50 Kč, odpoledne od 13 do 16.30 h také za 50 Kč. Dospělí mohou zkusit jednotlivou jízdu za 20 Kč, tři jízdy stojí 60 Kč. Pokud budete lyžovat dopoledne od 9 do13 h, zaplatíte 120 Kč, odpoledne mezi 13 a 17 h zaplatíte 150 Kč. Můžete využít i večerního lyžování od 18 do 21 h za 180 Kč.