Žumberk - V pozdně gotické tvrzi Žumberk u Trhových Svinů můžete vidět stálou výstavu malovaného lidového nábytku z jihu Čech nebo další stálou expozici Ryby a lidé, Rožmberkové a rybníkáři v jižních Čechách a ve Waldviertlu. Tvrz stojí ve stejnojmenné vsi ze 13. století. Otevřeno je až do konce září od úterý do neděle a ve svátky od 9 do 17 hodin. Po září budete moci zajít pouze o víkendu od 9 do 17 hodin