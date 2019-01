České Budějovice - V pátek 20. července hrají v letním kině Háječek druhý díl snímku Mamma Mia! s podptitulem Here We Go Again. Tentokrát se setkáváme se Sofií o deset let později, kdy chce otevřít hotel. Přijdou za ní všichni tři "tatínci". Dozvíme se příběh Donny, která těsně po studiích objevila řecký ostrov a ony tři tatínky. Snímek provází opět hudba skupiny ABBA. Promítání začíná ve 21.15 h.