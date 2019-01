Dům umění České Budějovice: Až do 27. dubna můžete navštívit českobudějovickou galerii Dům umění a shlédnout výstavu Publishing as an Artistic Toolbox: C rakouského umělce Heinricha Dunsta. V galerii uvidíte předměty moderní doby, materiály, věci používané každodenně. Galerie má otevřeno denně vyjma pondělků. V úterý 10. dubna mají otevřeno od 10 do 13 a od 13.30 do 18 hodin. Vstupné zdarma.