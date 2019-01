Minipivovar Beeranek točí v Singer pub



České Budějovice - Klasický ležák plzeňského tipu vaří českobudějovický minipivovar Beeranek. Nabízí 13 Diablo Negro, 11 polotmavý, 13 special a 11 světlý. Všechna tato piva vám načepují v českobudějovickém Singer Pup, kde minipivovar sídlí. Pivo tam stáčí také do lahví, odnést si ho můžete také v v KEG sudech o objemu 30 a 50 l. Podnik má otevřeno od pondělí do pátku od 15 do 01 h a o víkendech od 17 do 01 h.