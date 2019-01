Místa zachycená ve skle

České Budějovice - Ještě do neděle můžete v českobudějovickém Domě umění navštívit nevšední výstavu Místa. Seznámíte se na ní s dílem Pii Linz, německé umělkyně, která se zabývá kresbou nebo rytím do skleněných objektů zevnitř. Autorka se sžívá

s lokalitou místa, které zachycuje, a tvoří přímo ve veřejném prostoru. Do kreseb zakomponovává třeba i útržky rozhovorů. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9 do 13 a od 13.30 do 18 hodin. Vstup na výstavy je zdarma.