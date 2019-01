Na hlubocký zámek můžete i přes zimu

zámek Hluboká nad Vltavou

Hluboká nad Vltavou - Na zámku Hluboká nad Vltavou můžete například od března do začátku listopadu navštívit prohlídkovou trasu reprezentační pokoje. Spatříte ranní salon, čítárnu, kuřácký salon, malou a velkou jídelnu, knihovnu spolu s osobními pokoji kněžny Eleonory a expozici zbraní v předsíni zbrojnice a uvnitř. Čekají vás obrazy evropských mistrů 16. až 18. století, lustry, vitrážemi a keramikou z Delft. Prohlédnete si také mobiliář knížecího rodu Schwarzenbergů a portréty nejvýznamnějších členů rodu. V prostorách se nachází 10 723 knih. Prohlídka bude trvat 55 minut. Do 11. listopadu je otevřeno od úterý do neděle od 9 do 16 hodin.

Od 13. listopadu bude otevřena Zimní prohlídková trasa s temperovanými prostory. Uvidíte komornější pokoje, apartmány čtyř posledních generací majitelů zámku. Projdete Hamiltonovým salonem, prohlédnete si trofeje a grafické listy z 18. století, fotografie členů knížecího rodu Schwarzenbergů, kuřácký salon a jídelnu Terezie. Nebude chybět lovecká jídelna nebo prostory Dr. Adolfa. Do 21. prosince od úterý do neděle přijde od 9 do 16 hodin, od 2. ledna od 18. března od úterý do neděle od 10 do 16 hodin.