Na Hluboké mají novou výstavu

V Galii Knížecí dvůr v Hluboké nad Vltavou můžete vidět prodejní výstavu soch Tomáš Havlíka a obrazů Jiřího Mášky. Oba autoři jsou s Českými Budějovicemi spřízněni. Sochař Tomáš Havlík se zde narodil, nyní žije u Netolic. Abstraktní expresionista Jiří Máška působil v Českých Budějovicích. Jeho výstavy ale byly nežádoucí pro tehdejší režim, proto emigroval do USA. Do Čech se sice vrací, ale žije na ostrově Roatan. S jejich díly se můžete seznámit do 7. září od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin a o víkendu od 12 do 16 hodin.