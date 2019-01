Na Hluboké zase vaří pivo



Hluboká nad Vltavou - V Hluboké nad Vltavou obnovili po více jak sto letech tradiční výrobu piva. Hlubocký pivovar, který vaří 11° Světlý ležák – MELICHAR, 12° Polotmavý ležák (Premium) – KAŠPAR, 13° Tmavý speciál – BALTAZAR, najdete na adrese Nám. Čsl. armády 1111. Provoz pivovaru od ledna do dubna a od října do prosince je v pátek a v sobotu od 17 do 23 h. Od května do června a v září pátky a soboty od 17 do 23 h, o nedělích od 14 do 18 h. V červenci a v srpnu od 14 do 23 h.