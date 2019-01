Na jevišti svede boj s temnými silami

Profesor Gilroy věří jen tomu, co vidí, proto musí uvěřit schopnostem slečny Penclosové, která na seanci před jeho očima zhypnotizuje jeho snoubenku Agathu. Profesor Gilroy chce o těchto silách napsat vědeckou práci a propůjčí se k nebezpečnému experimentu. Ukáže se totiž, že je dobré médium. Zprvu je ze sezení se slečnou Penclosovou nadšený, brzy si však začne uvědomovat, že dáma zneužívá svých schopností a nutí ho dělat věci, kterých by se v bdělém stavu hnusil. Začne svádět boj o svou sebeúctu, postavení, o lásku Agathy a možná i o život. Přijďte v úterý 23. ledna do Jihočeského divadla. Představení začíná v 19 hodin.