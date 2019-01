Ještě do 19. 11. můžete v českobudějovickém Domě umění shlédnout výstavu kreseb švýcarského architekta Petera Märkliho. Expozice s názvem Kresby představuje jev, který architekta provází každý den. Některé z jeho kresbiček byly později realizované jako stavby, jiné čekají v šuplíku, jestli na ně přijde řada. Vstup zdarma. Ve středu 15. 11. je otevřeno od 10 do 13 a od 13.30 do 18 hodin.