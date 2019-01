Výstavní síň radnice České Budějovice: Umělecká skupina et cetera vystavuje od 12. dubna ve výstavní síni českobudějovické radnice. Prohlédnete si zde sochy Teodora Buzu, sochy Tomáše Perglera a fotografie Vlastimila Slabého. Přijít můžete až do 4. května. Otevřeno je od pondělí do soboty od 9 do 17 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin.