České Budějovice - Na sníh nečekejte. Není to tak dlouho, co můžete vyzkoušet v Českých Budějovicích indoorové lyžování uvnitř na profesionálním simulátoru Maxxtracks. Jedná se o technologii pohyblivého pásu, na níž se dá nastavit rychlost nebo úhel sklonu. Od pondělí do čtvrtka zaplatíte 500 korun za osobu, od pátku do neděle o stovku více. Děti můžete zapsat do školičky na čtyřdenní kurz, za který zaplatíte 1500 korun. Indoor lyžování najdete na adrese A. Trägera 2171/81.