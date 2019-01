Na tvrzi Žumberk je k vidění malovaný nábytek



Nové Hrady - Tvrz Žumberk z 15. století ve stejnojmenné vsi ze 13. století nedaleko města Nové Hrady nabízí návštěvníkům stálou expozici lidového malovaného nábytku. Otevřeno je v dubnu a říjnu o sobotách a nedělích od 9 do 17 h, v květnu až v září od úterý do neděle a ve svátky od 9 do 17 h.