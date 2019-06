Na výstavě uvidíte zákulisí divadla

Jednou z akcí k jubilejní stoleté sezoně Jihočeského divadla je výstava Kabinet zázraků, kterou můžete vidět v Jihočeském muzeu. Ta mapuje sto let Jihočeského divadla. Výstava je rozdělena na dvě části. První návštěvníkům přiblíží klíčové momenty a osobnosti, které jsou s Jihočeským divadlem a celou dobou jeho existence spojené. Druhá část, která je interaktivní, slibuje zážitky, nahlédnutí za oponu, vstup do světa snů a iluzí a poznání divadelních profesí. S celou historií divadla a zážitky se můžete seznámit až do konce října od úterý do neděle a o svátcích od 9 do 17.30 h.