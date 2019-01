Nakrmte lamy, ovečky a další

Zoo Dvorec



Borovany - Zoologická zahrada Dvorec nachystala na Štědrý den, svátky a povánoční dobu až do nového roku do 2. ledna pestrý program. V sobotu i v neděli 29. a 30. prosince můžete nakrmit zvířata. Podle Jany Ambrožové ze zoo Dvorec návštěvníkům s krmením bude asistovat ošetřovatel. „Jedná se o domestikovaná zvířata jako ovce, kozy, lamy, velbloudi,“ přibližuje, o jaká jde. Přinést jim můžete piškoty, oříšky, rozinky, ovoce jako jablka, pomeranče či banány. Ze zeleniny jsou vhodné mrkev, celer, petržel, papriky a rajčata. Možné je obdarovat je i pečivem nebo granulemi. „Všechny tyto dobroty budou zvířatům rozděleny podle krmných dávek,“ říká Jana Ambrožová.

V sobotu v 18 h vás navíc čeká také noční prohlídka zoo, na kterou je nutné se předem objednat.V sobotu vás čekají také komentovaná krmení. V 11.30 h dostane oběd medvěd. Šimpanzi a paviáni se naobědvají v 11 h. Komentované krmení šelem vás čeká v 15 h. Jako poslední přijde na řadu hroch, a to v 15.30 h. Punč, grog nebo jiné dobroty ochutnáte v Hospůdce U Krokodýla. Otevřeno bude od 11 do 16 hodin. Vstupné je 60 Kč pro dítě, 140 Kč pro dospělého.