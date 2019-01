V českobudějovickém kině Kotva promítají 22. 11. závěr trilogie Zahradnictví s názvem Nápadník. Malá Danielka vyrostla. Musí bojovat s otcem Jindřichem o svou lásku k Mirkovi. Ten jejího nápadníka neschvaluje, rád by pro dceru vysokoškoláka. Dává to najevo nevybíravě. Rodinné vztahy a vztahy mezi lidmi jsou poznamenané dobou 50. let. Přijďte na poslední snímek Jana Hřebejka a Petra Jarchovského ve 20 hodin. Vstupné 130 Kč.