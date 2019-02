Naučte se tančit

České Budějovice - Nazujte střevíčky, pěkně se oblečte a učešte a vyrazte s partnerem do tanečních. Naučit se tancovat není nikdy pozdě. Kurzy pro dospělé v Českých Budějovicích vypisuje například taneční škola Ella. Na výběr jsou kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé. Důležité je vzít si vhodnou čistou taneční obuv. Přijít byste měli v páru. Můžete však využít i seznamku za účelem hledání tanečního partnera na stránkách taneční školy. Co jste se naučili můžete zužitkovat v tančírně, která se koná ve škole pravidelně. Za pár zaplatíte 300 Kč. Do tanečních se může ve škole hlásit do speciálně pro ně určených kurzů i mládež, senioři nebo lze využít nabídku individuálních lekcí.