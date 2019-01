České Budějovice – Dobové městečko před sto lety lze navštívit v neděli od 14 do 20 h na ploše před výstavištěm. V obecné škole bude učit herec Petr Batěk. Vedle v Trafice zažijete unikátní 3D procházku místy, kde vznikala republika. Podíváte se do Rašínova bytu, Pánského klubu Obecního domu, do Masarykova vlaku atd. Uvidíte interiéry Spořitelny České, Laurinky. Čeká bohatý hudební program a další.