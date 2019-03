Navštivte holašovickou kovárnu

Holašovice – V roce 2018 holašovičtí obnovili staročeskou kovárnu v prostředí historické návsi. Ta byla funkční až do 50. let a sloužila obyvatelům obce. Nakonec byla ale zrušena a přestavěna na hasičskou zbrojnici. Minulý rok však byla malá budova na návsi znovu slavnostně otevřena jako kovářské muzeum. Prostor byl uveden podle historických záznamů a vyprávění pamětníků do původního stavu. Mobiliář, kterým jsou výheň, kovadliny, část měchu, kleště, kladiva, palice, vrtačky atd. zachránil starosta obce Jan Jílek na přelomu tisíciletí z jiné kovárny. Kovářské náčiní bylo nainstalováno a navrátilo kovárně duši. Expozice byla rozšířena ještě o zachovanou hasičskou stříkačku, která na místě slouží jako památka na další využití budovy. Od poloviny března budou moci místní i turisté nahlédnout skrz mříž do budovy, která bude otevřená 24 h denně. Konat se budou i tzv. kovářské dny. První zřejmě o Velikonocích.