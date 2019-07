Navštivte Muzeum koněspřežky

V Muzeu koněspřežky v Mánesově ulici v Českých Budějovicích si prohlédnete expozici Strážní domky a drážní strážníci na území koněspřežní železnice České Budějovice – Linec. Dozvíte se o nejstarší železnici ne Evropské pevnině z krajského něsta do Lince a později i do Gmudenu. Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 12.30 do 17 h.