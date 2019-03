Navštivte Schwarzenberský špitál

Lišov - Ve městě Lišov nedaleko Českých Budějovic stojí Schwarzenberský špitál z roku 1676. Umísťovali se do něj zaměstnanci knížecího rodu, kteří zde dožívali. Do majetku města Lišov přešel ústav ve 30. letech 20. století z rukou Jana Schwarzenberga. Trojkřídlá budova, která je posledním zachovalým špitálem v kraji dokumentující barokní sociální poměry poddaných, je sice zrekonstruovaná, můžete však na ní vidět dochované fresky sv. Antonína Paduánského a sv. Jana Křtitele. Místo nyní slouží jako turistické informační centrum. Můžete tam zakoupit pohledy, turistické známky atd. Najdete zde ale i expozice pro veřejnost. V období 4. března až 29. dubna 2019 zde najdete výstavu 9. ročníku výtvarné soutěže dětí z družiny s názvem Lesy a příroda kolem nás. Otevřeno je květen, červen, září pondělí a středa od 9 do 11 a od 12 do 17.30 h a ve čtvrtek od 9 do 11 a od 11.30 do 15.30 h. V červenci a srpnu můžete přijít pondělí, středy od 9 do 11 h a od 12 do 17.30 h, pátky od 9 do 11 a od 11.30 do 13.30 h. Úterý a čtvrtky o prázdninách je otevřeno od 9 do 11 a od 11.30 do 15.30 h.