Nejhranější komedii Saturnin uvidíte ve čtvrtek

Zajděte se pobavit ve čtvrtek 19. října do Jihočeského divadla na komedii plnou chytrého humoru. Hru Saturnin hraje Jihočeské divadlo pro velkou oblibu návštěvníků už od roku 2005, v dubnu se inscenace dočkala 104. uvedení. Sluha Saturnin pomáhá svému pánovi Jiřímu Slabihoudkovi vyřešit všelijaké problémy. Saturnin zasahuje do pánova života, stejně jako do života jeho milé, slečny Barbory, tety Kateřiny či dědečkovi. Představení začíná v 19 hodin. Zaplatíte od 90 do 260 korun.