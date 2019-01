Nemusíte do Třeboně. Vítěze Anifilmu uvidíte i v krajském městě.

Galerie Mariánská

České Budějovice - V Českých Budějovicích začínají Ozvěny mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm. Snímky z letošního ročníku uvidíte v Galerii Mariánská. Ve středu 12. září můžete navštívit první pásmo filmů nazvané Vítězové Anifilmu. Uvidíte to, co uspělo u porot. Kromě snímků budou představen třeba i videoklip Barbory Polákové. Promítání začíná v 18 hodin. Vstupné dobrovolné.