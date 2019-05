Není portrét jako portrét

Až do 16. června si můžete v českobudějovické galerii Mariánská prohlédnout výstavu umělce Martina Velíška nazvanou Portréty. Jak název napovídá, najdete zde portréty, ale ne ledajaké. Martin Velíšek kromě portrétů nahých žen, tedy aktů, portrétoval například křesla nebo židle. Na výstavě najdete židli jeho dědečka a pradědečka, židli Václava Havla či herečky Marty Vančurové. Nyní portrétuje například židli Zdeňka Svěráka. Myslí si, že i předměty jsou jako lidé jedinečné a najdeme u nich odlišnosti, pro které jsou zajímavé. Dále Martin Velíšek portrétoval shnilá jablka, mezi nimiž nenajdete nikdy dvě stejná. Otevřeno je od úterý do pátku od 10 do 18 h a o víkendu od 12 do 18 h. Vstupné 75 Kč.