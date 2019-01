Kavárna Široko, České Budějovice: V rámci Budějovického Majálesu přijede do města Kateřina Rydlová, která bude vyprávět o designu, vysvětlí, co je redesign, co mají společného s uměním a představí svou tvorbu. Přijďte ve čtvrtek 24. května v 17 h do kavárny Široko.