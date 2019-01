Přijďte do českobudějovického planetária na expozici nazvanou Zvěrokruhy - dvanáct znamení v průběhu času aneb Výběr a vyobrazení souhvězdí/znamení zvěrokruhu od doby Karla IV do dneška. Výstavu spolu s planetáriem připravila vědecká knihovna Jihočeské univerzity a Jihočeské muzeum. O zvěrokruhu se dozvíte více do 13. 9. Otevřeno je od 9 do 15 hodin. Vstupné je zdarma.