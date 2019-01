Ochutnávka humoru Jana Flašky

kdy 19. září od 18.30 h

kde Jihočeská vědecká knihovna, Čtyři Dvory

České Budějovice – Budějovického sloupkaře fejetonistu Jana Flašku můžete vidět a slyšet ve středu 19. září v literárním pořadu. V Jihočeské vědecké knihovně v pobočce Čtyři Dvory představí svou knihu, kterou vydal před nedávnem. Titul Za každou cenu obsahuje to nejlepší, co napsal pro jihočeské Deníky, časopis Semtam (dnes Milk&Honey) a Český rozhlas za 10 let. Přijďte dnes v 18.30 h na autorské čtení, dostanete ochutnávku z jeho humoru nebo i podpis. Vstupné zdarma.