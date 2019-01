Picasso jako malíř i jako člověk

České Budějovice – Až do konce měsíce můžete vidět v Galerii Mariánská v Českých Budějovicích výstavu Picasso Life, která se soustředí na umělcovu tvorbu a jeho život a má za cíl představit malíře široké veřejnosti nejen jako osobnost umění, ale hlavně jako člověka. Dozvíte se třeba, že maloval zvířata štětcem jedním tahem, uvidíte dokumentární materiály a filmy a samozřejmě průřez jeho tvorbou. Otevřeno je od úterý do pátku od 10 do 17 h a o víkendu od 12 do 17 h. Zaplatíte 190 korun.