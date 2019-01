Po plavání na vířivku, do páry nebo do sauny

Plavecký stadion

České Budějovice - Zaplavat si v Českých Budějovicích můžete v plaveckém stadionu. Ten je otevřen v pondělí od 10 do 21.45 h, od úterý do pátku od 7 do 21.45 h, v sobotu od 10 do 10.45 h a o nedělích a svátcích od 10 do 19.45 h. Lze tam využít parní vířivku, dětský bazén, skokanský můstek nebo parní komoru s provozem pondělí až pátek od 10 do 21.15 h, v sobotu od 10 do 20.15 h a v neděli od 10 do 19.15 h. Na místě se nachází také sauna. Saunu pro ženy lze navštívit od pondělí do pátku od 10 do 21 h mimo středu, kde je otevřeno pouze do dvou. Společná sauna je otevřena od pondělí do pátku od 10 do 21 h, lze přijít i v sobotu od 14 do 21 h nebo v neděli a o svátcích od 14 do 20 h.