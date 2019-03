České Budějovice - Do klášterního kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích se můžete podívat od května do září od 10 do 17 h každý den. Vstupné do kostela i křížové chodby s náhledem do biskupské zahrady stojí 30 Kč. V křížové chodbě bývají také výstavy.