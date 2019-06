Podívejte se do lékařského domu

V úterý 4. června se koná Den otevřených dveří Lékařského domu Géčku v Českém Vrbném. V Centru pro léčbu obezity budou zdarma měřit zájemcům glykémii a interpretovat výsledky. Od 10 do 12 a od 16 do 17 h budou na programu ukázky masáží. Za 150 Kč bude možnost nechat do změřit tělesný tuk na přístroji Inbody 270 s následnou konzultací nutriční specialistky. V Centru pohybových aktivit se od 10 h bude cvičit bodystyling, od 13 h pilates, od 14 h kondiční cvičení, navštívit lze i cardio.