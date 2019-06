Podkroví věže s vyhlídkou na hradě v Nových Hradech je opět výjimečně o prázdninách otevřeno. Z výšky uvidíte město Nové Hrady, východní část Novohradských hor nebo lesy Třeboňské pánve směrem

k Borovanům. Do konce června je otevřeno o víkendu od 10.20 do 16 h. O prázdninách od úterý do neděle od 10.20 do 16 h. Zaplatíte 40 Kč.