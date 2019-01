Ponořte se do piva a vína a relaxujte

Pivní lázně Ninkasi

České Budějovice - V Českých Budějovicích lze zajít nechat o sebe pečovat třeba do pivních lázní Ninkasi, kde si užijete pivní nebo vinnou koupel. Komu alkoholové koupele nevoní, může zkusit květinovou. Pro krásu žen mají v lázních v nabídce také Kleopatřinu koupel. Využít můžete i hydromasážní vanu nebo zkusit masáž. Pokud jde o koupele, za 80 minut jedna osoba v jedné vaně zaplatí 1200 Kč, dvě osoby v jedné vaně 1600 Kč, dvě osoby ve dvou vanách 2100 Kč. Možné je také zvolit levnější variantu na půl hodiny. V lázní je možné se také ubytovat. Jednodenní pobyt pro dva stojí 2860 Kč, dvoudenní pobyt pro dva 6800 Kč. Pondělí, středa, pátek je otevřeno od 12 do 18.30 h, úterý a čtvrtek od 11:30 do 20 h, v sobotu dle dohody, v neděli bývá zavřeno.