Poprvé vystavuje v Čechách



České Budějovice – Nahum Tevet, izraelský sochař, malíř a architekt bude poprvé vystavovat v České republice, a to v českobudějovickém Domě umění. Na výstavě Pět místností najdete komorní i reprezentativní vhled do autorovy tvorby. Dílo menších rozměrů vzniklo v jeho ateliéru v sériích, prohlédnete si i sérii kreseb Osm krát šest z roku 1977, jeho rané kresby z Jerusaléma. Vernisáž k výstavě začíná ve středu 5. září v 17 hodin. Přijít však můžete až do 7. října.