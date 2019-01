Potkejte se s malířkou na výstavě

České Budějovice – Nenechte si v pátek 26. října v 17 h v budějovické Komorní galerii U Schelů ujít vernisáž akademické malířky Renaty Štolbové k jejímu životnímu jubileu, 60. narozeninám. Uvidíte obrazy, které vznikly v posledních třech letech, některé z nich vystavuje autorka poprvé. Kromě nich si můžete prohlédnout také její tvorbu keramiky, které se v poslední době věnuje. Renata Štolbová bude sama na výstavě přítomna ve všední dny od 13 do 17 h a o sobotách od 10 do 12 h až do 24. listopadu.