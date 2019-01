Hluboká nad Vltavou - I po svátcích, až do 6. ledna, si můžete užít jedinečnou atmosféru v Jihočeské zoologické zahradě Hluboká nad Vltavou, kterou v tomto období uvidíte jinýma očima, než jste zvyklí. Večer zůstane vánočně osvětlená zoo otevřená déle. Do pokladny můžete přijít až do 18. hodiny. Na konci prohlídky vás čeká punč.