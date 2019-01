Povídání o sklářských hutích

Od 5. 11. do 30. 11. od pondělí do pátku od 8.30 do 18 hodin a o sobotách od 9 do 12 hodin

Jihočeská vědecká knihovna pobočka na Lidické



České Budějovice – Od pondělí 5. 11. začíná v českobudějovické Jihočeské vědecké knihovně v pobočce na Lidické třídě výstava Zaniklé sklářské hutě na Šumavě a v Bavorském lese. Expozici si můžete prohlédnout v otevírací době knihovny od pondělí do pátku od 8.30 do 18 hodin a o sobotách od 9 do 12 hodin do konce měsíce. O umění šumavských sklářů a zaniklých hutích navíc v rámci zahájení výstavy 5. 11. v 16 h bude mluvit Ladislav Čepička z Muzejního spolku Vimperského panství v prvním patře v audiosále.