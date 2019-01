Poznejte izraelského umělce

České Budějovice – Ve středu 5. září měla v Domě umění vernisáž nová výstava Five Rooms. Expozice představuje izraelského umělce Nahuma Teveta, který se zaměřuje na malbu, sochařství a architekturu. Uvidíte komorní, ale i reprezentativní exponáty Tevetovy tvorby, prostorovou instalaci For One Room vytvořenou přímo pro tuto výstavu nebo díla ze série kreseb Eight Times Six 1977. S Nahumem Tevetem se můžete seznámit až do 7. října. Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 13 a od 13.30 do 18 h.