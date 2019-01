České Budějovice - V českobudějovické Galerii Mariánská můžete v současné době vidět dílo chorvatského umělce. Tomislav Buntak kromě na výtvarné scéně působí i jako děkan Akademie výtvarných umění v Záhřebu. Přijít můžete až do 1. 11. Otevřeno je od úterý do pátku od 10 do 17 h. O víkendu od 12 do 17 h. Základní vstupné činí 75 Kč.