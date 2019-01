Přečte vám ze svých oceňovaných knih

Druhý ročník série autorských čtení Spisovatelé do knihoven, který přivádí do knihoven po celé republice české oceňované autory, vám ve čtvrtek 24. ledna představí v Jihočeské vědecké knihovně v pobočce na Lidické třídě autorku Annu Bolavou, prozaičku a básnířku, která se dostala do povědomí veřejnosti románem o bláznivé bylinkářce s názvem Do tmy. Za titul získala Magnesii Literu za prózu. I její druhý titul Ke dnu byl na cenu nominován.



Ze svých textů vám bude číst od 18.30 h v audiosále v prvním patře.