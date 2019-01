Přednáška vás připraví na to, jak pomoci umírajícím

Kampa

České Budějovice - Psychotalks, přednášky pod záštitou České asociace studentů psychologie, se konají ve studentském klubu Kampa pravidelně. Tentokrát, v úterý 18. prosince, se slova ujme Magda Kümmelová, ředitelka Jihočeského centra pomoci pro nevyléčitelně nemocné, jejich blízké a pro pozůstalé Modrá pomněnka, z.s., s příspěvkem I umírání může být krásné... ale jak na to?. Dozvíte se, jak mluvit s nevyléčitelně nemocnými, jak jim pomoci, co pro ně ještě můžeme udělat, jak se připravit na jejich odchod a jak s nim prožít poslední okamžiky. Přijďte v 18 h. Vstupné je dobrovolné.