Představí svou tvorbu čtenářům

kdy 18. října od 18.30 do 20 h



České Budějovice – Akce Spisovatelé do knihoven představuje po českých knihovnách domácí oceňované autory a autorky. Ve čtvrtek 18. 10. zavítá do Jihočeské vědecké knihovny do pobočky na Lidické třídě prozaik Miloš Urban. Pod svým jménem a pseudonymy Max Unterwasser, Josef Urban vydával knihy inspirované gotickým románem. Za román Hastrman získal cenu Magnesia Litera za prózu. Naposledy vydal knihu Závěrka. Přijďte v 18.30 h do audiosálu. Vstup zdarma.